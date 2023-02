Atalanta, è caccia al nuovo Lookman: nel mirino un talentino serbo

Dopo anni di successi e record, l'Atalanta è ripartita dalla linea verde cercando di creare un ciclo ancora più vincente di quello che si è chiuso con le cessioni dei vari Gomez, Ilicic, Gosens e compagni negli scorsi mesi. Gasperini è ripartito dalle fondamenta, con qualche pilastro come De Roon, Palomino e Toloi, e ha iniziato a inserire la meglio gioventù Scalvini, Okoli e Hojlund, e i più esperti Koopmeiners e Lookman. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, la Dea lotta per il quarto posto e lo fa con cinque classe 2000 che totalizzano quasi 4000 minuti in Serie A.

Calciomercato Atalanta, il nuovo Lookman arriva dalla Serbia

La strada è tracciata e gli interventi sul prossimo mercato seguiranno ancora le due strade battute in estate: giocatori già formati e ancora non esplosi completamente, gente alla Lookman, e giovanissimi dal talento cristallino da far crescere senza fretta, come Hojlund per esempio. Per questo l'attività di scouting non si ferma e sembra proprio che gli osservatori abbiano già scovato il vice Lookman.

Si chiama Uros Kabic, gioca nel Vojvodina, florido vivaio da cui sono usciti grandi calciatori, per ultimi i frattelli Milinkovic-Savic, ed è nato il primo gennaio 2004. Di mestiere fa l'attacante esterno a destra ma non è raro vederlo svariare su tutto il fronte offensivo con un mancino delizioso a cercare i compagni o direttamente la via della rete. Nonostante la giovane età ha già giocato 12 gare nella serie A serba segnando due reti e ha messo a referto alcune presenze in tutte le giovanili della sua Nazionale.

Sulle sue tracce si stanno muovendo anche Bologna e Torino che proveranno a sfidare l'Atalanta per il talentino di Novi Sad che il presidente del Vojovodina in una intervista ha accostato persino a Savicevic, genio del pallone capace di vincere tutto con la Stella Rossa prima e con il Milan poi.