Calciomercato Atalanta, arriva Kolasinac

Continua il restyling dell'Atalanta che dopo aver quasi chiuso per Hien, difensore centrale del Verona, è molto vicina ad acquistare Sead Kolasinac, mancino classe 1993. Il tedesco ha raggiunto un accordo verbale con la Dea, questo è quello che riferisce Sky Sport, e già la prossima settimana potrebbe essere annunciato. Si tratta di un colpo a zero perché il giocatore domani vedrà scadere il suo contratto con l'Olympique Marsiglia e sarà libero di firmare con la squadra che preferisce.

Chi è Sead Kolasinac

Il trentenne nato a Karlsruhe porta a Bergamo grande esperienza e duttilità. Sono oltre 300 le presenze tra i professionisti messe a referto prima con lo Schalke 04, poi con l'Arsenal e infine con l'Olympique Marsiglia dove l'anno scorso è sceso in campo 37 volte tra campionato e Champions League segnando anche 4 gol. Nato in Germania da mamma bosniaca e papà montenegrino gioca tutta la trafila delle giovanili con la Germania, poi sceglie la Bosnia per la Nazionale maggiore con cui colleziona 53 partite.

Kolasinac è stato anche protagonista delle ultime vittorie dell'Arsenal con cui ha conquistato la FA Cup nel 2020 e due volte la Supercoppa d'Inghilterra nel 2018 e nel 2021.

Dove giocherà Kolasinac nell'Atalanta

Oltre all'esperienza internazionale, il mancino porterà a Bergamo grande carisma e duttilità. Gasperini infatti si troverà di fronte un giocatore che può disimpegnarsi sia sul lato sinistro del campo, dove può coprire tutta la fascia, perfetto quindi per il 3-4-2-1 della Dea, sia come terzo centrale di difesa a sinistra. Un innesto importante quindi, senza contare che nell'Arsenal ha anche giocato centrocampista centrale in caso di emergenza. Buon fisico, tanta corsa, piede educato e maturità tattica, l'Atalanta piazza così un ottimo colpo di mercato portandosi a casa uno svincolato di grande valore.