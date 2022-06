Atalanta, da Koopmeiners a Palomino: le sirene iniziano a cantare

a stagione dell’Atalanta non è stata di certo esaltante come quelle precedenti, ma tanti giocatori sono comunque riusciti a farsi notare. E’il caso di Koopmeiners, arrivato in estate dall’Olanda per una quindicina di milioni, un po’ timido nella prima fase, l’ambientamento non è facile per nessuno, e poi tra i migliori da dicembre in poi. Centrocampista centrale classico con piede fatato e grande visione di gioco, Gasperini lo ha poi spostato sulla linea dei trequartisti proprio per sfruttare le sue capacità balistiche e per dare maggiore equilibrio alla squadra.

Koopmeiners ha subito dimostrato di poter giocare, e bene, nel nuovo ruolo, aprendo anche il dibattito, meglio nel cuore del campo oppure alle spalle delle punte? Difficile dirlo, la sensazione è che la Dea abbia trovato l’ennesimo grande calciatore, ma il problema è che anche altri se ne sono accorti. Il Lipsia e l’Ajax sono due delle squadre che sembrano essere interessate, la posizione dell’Atalanta è chiara, ed è la stessa di sempre. Nessuno è incedibile, ma per portare via l’olandese da Bergamo servono almeno trenta milioni, il doppio della cifra spesa solo un anno fa.

Palomino non lascia l’Atalanta

Corteggiato è anche Palomino, centrale difensivo che protegge la porta della Dea ormai dal 2017. E’uno dei fedelissimi di Gasperini, anche perché può giocare su tutto il fronte difensivo. Lo cercano in Francia dopo qualche timido approccio di Napoli e Lazio, ma la situazione è diversa da quella di Koopmeiners, Palomino è arrivato per circa 5 milioni di euro, ma ora ha 32 anni e difficilmente si potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza.

Per questo la sensazione è che in difesa a lasciare possa essere più Demiral che il sudamericano. Il turco dovrebbe essere riscattato dalla Juventus per circa 20 milioni e poi subito rivenduto, soprattutto se i top club europei, il Manchester United per esempio, dovesse essere ancora interessati.