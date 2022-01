Calciomercato Atalanta: Lazzari è più di un’idea, muro per Gosens

Giornate calde per l’Atalanta che è tra le più attive sul mercato. L’arrivo di Boga è stato il colpo grosso, ma potrebbe non essere l’unico di questa sessione. Piace e non poco Manuel Lazzari, esterno destro che già nella Lazio ha coperto tutta la fascia con Inzaghi in panchina. Il profilo è ideale per Gasperini e la storia d’amore tra i biancocelsti e il laterale sembra arrivato al capolinea, anche perché il passaggio alla linea a quattro con Sarri ha limitato le presenze dell’ex Spal. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le società hanno già parlato della trattaiva che potrebbe diventare pista calda nei prossimi giorni.

Calciomercato Atalanta: da Lazzari a Gosens, tutte le trattative

Per vedere arrivare un nuovo esterno infatti bisogna prima aspettare che qualcuno lasci Bergamo. Hateboer, che si è ristabilito dal lungo infortunio, è uno dei papabili. Da tempo l’olandese sta cercando una nuova avventura e adesso sembra essere finito nel mirino del ricchissimo Newcastle. Nulla è ancora deciso però, ed è anche per questo che Lazzari resta affare per il momento in stand by.

La Dea però, come ogni mercato, deve anche proteggere le sue stelle, in particolare Robin Gosens che nonostante il lungo infortunio continua a fare gola a molti. In Inghilterra lo ha guardato con attenzione il Chelsea, ma ora è il solito Newcastle a voler affondare il colpo. I sauditi hanno una potenza economica straordinaria e hanno già messo sul piatto un contratto da oltre 3,5 milioni a stagione , il triplo rispetto a quello che il tedesco percepisce in nerazzurro. L’Atalanta ha tutta l’intenzione di fare muro, consapevole dell’importanza del mancino nello scacchiere di Gasperini. La partita però non è ancora chiusa e tutto dipenderà dalla cifra che gli inglesi metteranno sul piatto, anche perché il sostituto i bergamaschi già lo hanno in casa: Zappacosta.

Sul fronte uscite sembra essere sempre più vicino l’addio di Miranchuk che è quasi promesso sposo del Genoa, per sbloccare la partenza manca solo l’ultimo ok di Gasperin che potrebbe arrivare presto.