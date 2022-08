Calciomercato Atalanta, trattativa in salita per Malinovskyi all'Olympique Marsiglia

Malinovskyi resta o parte? E'la domanda che in tanti si fanno a Bergamo. Alcuni post della moglie del calciatore avevano fatto pensare ad un addio già nelle scorse settimane, Gasperini però lo ha quasi sempre schierato, pungolandolo per esempio alla vigilia della sfida con il Milan in cui l'ucraino è anche andato in rete. Forse è vero che la Dea voglia un giocatore con caratteristiche diverse in quel ruolo, ma va detto che il mancino è un patrimonio importante per la società e così l'addio sembra essere un pochino più lontano al momento.

Malinovskyi all'Olympique Marsiglia, l'Atalanta chiede molto

Nelle ultime ore ad alzare il pressing è stato l'Olympique Marsiglia con Tudor che ha chiesto alla società un trequartista. Il club francese sembra propenso ad accontentare il proprio mister, finito nella bufera per i suoi metodi di allenamento, ma che ha la piena fiducia del club. Così lo sguardo si è posato su Malinovskyi e la trattativa ha iniziato a correre su due binari.

Il primo è stato quello con il giocatore che secondo indiscrezioni che arrivano dalla Francia avrebbe già detto sì ai corteggiatori d'oltrealpe. L'accordo tra le parti sarebbe stato trovato anche se non si conoscono ancora i dettagli. E'un primo passo su cui spesso si può giocare durante il mercato, ma la chiusura della finestra estiva è vicina e potrebbe non bastare.

L'Atalanta infatti non ha nessuna intenzione di fare sconti di fine mese. Secondo le indiscrezioni raccolte da tuttoatalanta.com infatti i Percassi avrebbero chiesto 25 milioni per il cartellino del giocatore, arrivato a Bergamo ormai qualche anno fa per circa 10. Al momento la cifra è ritenuta troppo alta, bisognerà capire se l'OM guarderà altrove oppure se proverà un altro assalto nelle prossime ore.