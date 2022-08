Calciomercato Atalanta, Malinovskyi verso l’addio e spunta Rieder

La ricostruzione in casa Atalanta continua. Il primo ciclo Gasperini sembra essersi esaurito, alcune avvisaglie erano arrivate l’anno scorso e il mercato sembra aver accelerato il percorso. Dopo Freuler infatti anche Malinovskyi è pronto a dire addio.

Malinovskyi al Tottenham, trattativa avviata?

La moglie del giocatore con un post sui social ha praticamente chiuso l’avventura dell’ucraino a Bergamo parlando di trasloco imminente. Il centrocampista offensivo è nel mirino del Tottenham con Conte che lo vorrebbe subito a Londra per dare l’assalto alla Premier League. Le due società sono ancora lontane dal trovare l’accordo con la Dea che vuole monetizzare subito e gli Spurs che invece starebbero inizialmente spingendo per un prestito.

La strada è ancora lunga ma le uscite di Ndombele e Lo Celso dal centrocampo dei londinesi potrebbero aver liberato spazio in rosa. Senza l’ucraino e Pessina e con il solo Lookman arrivato alla corte di Gasperini anche il settore dei centrocampisti offensivi sarebbe rivoluzionato. A gennaio è approdato a Bergamo Boga, da cui ci si attende molto di più, e il Bologna continua a spingere per Ilicic.

Calciomercato Atalanta, spunta Rieder

L’Atalanta però non si muove solo in uscita. La Dea ha chiuso l’operazione Soppy, ventenne ormai ex Udinese che Gasperini potrebbe schierare a destra nel suo centrocampo. Sarà sicuramente una Dea più giovane quella della stagione appena iniziata. Anche a centrocampo il sostituto di Freuler potrebbe essere Fabian Rieder, svizzero dello Young Boys che secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà è entrato nel mirino della squadra di Bergamo. Vent’anni e già titolare con la squadra impegnata anche in Europa nelle prossime stagione è un mediano che può giocare anche più avanzato e a sinistra, costo del cartellino vicino agli otto milioni.