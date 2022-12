Calciomercato Atalanta, il sostituto di Malinovskyi può arrivare dalla Francia

Il mercato dell'Atalanta procede a fari spenti, prima di acquistare bisognerà vendere, non tanto per una questione economica, ma per sfoltire una rosa troppo ampia per Gasperini. Uno dei settori che vedrà partenze è l'attacco con Boga conrteggiato dalla Fiorentina, e Malinovskyi pronto a fare le valigie secondo gli ultimi rumors.

Calciomercato Atalanta, le big ci provano per Demiral e Maehle

Calciomercato Atalanta, Malinovskyi verso l'addio

L'ucraino è la pedina con cui la Dea vuole monetizzare per poi andare all'assalto del nuovo laterale mancino, con Borna Sosa oggetto dei desideri bergamaschi. La valutazione di Malinovskyi è di circa 15 milioni di euro, troppi per il Marsiglia che lo vuole da tempo ma non può andare oltre al prestito.

Nelle prossime settimane potrebbe invece arrivare un'offerta dal Tottenham, Conte e Paratici sono due estimatori del mancino e vorrebbero portarlo in Premier League già a gennaio. Il ricco club londinese è quarto in classifica ma deve allontanare la concorrenza di Manchester United e Liverpool e un rinforzo di qualità come Malinovskyi tornerebbe di sicuro utile.

Il possibile sostituto di Malinovskyi

Sfoltire non significa però che non si cercheranno delle occasioni per il calciomercato di gennaio. L'Atalanta è sempre molto attenta ai giovani di talento e se dovessero partire sia Boga che Malinovskyi potrebbe accelerare per il ventenne del Monaco Maghnes Akliouche, secondo il sito transeframrkt.it. Giovanissimo e dal talento cristallino, il ragazzo gioca poco in biancorosso ma è considerato una grande promessa, per questo la Dea vorrebbe tentare l'assalto prima che il suo prezzo salga.

I primi contatti ci sarebbero già stati, ma il Monaco non ha nessuna intenzione di arrendersi senza lottare, per questo potrebbe proporre subito il rinnovo al giocatore che ha firmato il primo contratto da professionista nel febbraio scorso. Trattativa non facile quindi per l'Atalanta anche perché i monegaschi credono a tal punto in questo talentino che hanno rifiutato 13 milioni di euro offerti da Lille nelle scorse settimane.