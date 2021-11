Calciomercato Atalanta: intrigo Miranchuk, Kamara e Walemark nel mirino

Il calciomercato dell’Atalanta si potrebbe muovere a gennaio sia in entrata che in uscita. I primi rumors sono partiti qualche settimane fa accostando alla Dea Noni Madueke, stellina del PSV che potrebbe diventare pista molto calda da qui a fine anno. La trattativa sembra essere iniziata, ma non è l’unica.

Calciomercato Atalanta, Miranchuk futuro da scrivere

L’inglese è un esterno di qualità che potrebbe prendere il posto di Miranchuk. Oggi del russo se ne è parlato parecchio, Sartori ha detto che l’Atalanta punta forte su di lui e che presto arriverà il suo momento. Il CT della Nazionale sovietic ha invece svelato l’infelicità nell’esperienza italiana del giocatore. La verità non è facile da individuare, quello che è certo è che le qualità il ragazzo le ha e che difficilmente se non aumeterà il minutaggio non proverà a capire se ci saranno alternative ai nerazzurri. Torino e Sassuolo sembrano pronte all’assalto, ma dovranno aspettare di capire coome si svilupperà la situazione a Bergamo.

Kamara e Walemark obiettivi del calciomercato dell’Atalanta

In entrata invece oltre a Noni Madueke, è spuntato un nome molto pesante: Boubacar Kamara, centrocampista centrale, all’occorrenza anche difensore, ruolo in cui ha iniziato a giocare, che va in scadenza di contratto a fine stagione e non rinnoverà con l’Olympique Marsiglia. Piace perché è giovane, ha 21 anni, e perché è molto duttile, la Dea starebbe lanciando la sfida a Milan e Juventus che da tempo seguono il francese.

L’ ultimo nome accostato all’Atalanta è Patrik Walemark, 20 anni, ala destra dell’Hacken, club della serie A svedese, e della Nazionale Under 21 dellla Svezia. In questa stagione ha giocato in patria 26 volte segnando 8 gol e fornendo 8 assit, numeri che lo hanno fatto entrare nel mirino anche della Sampdoria.