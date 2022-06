Calciomercato Atalanta, Muriel out, Ilic in

Saranno giornate importanti le prossime per l’Atalanta. L’Olympique Marsiglia è piombato su Luis Muriel e sembra che sia prossimo a mettere sul tavolo 15 milioni di euro per il colombiano. L’offerta supera quella della Juventus che avrebbe voluto il giocatore della Dea come vice Vlahovic, e potrebbe essere quella giusta per convincere la società e il giocatore a dirsi addio dopo tante stagioni e tanti gol insieme.

Luis Muriel verso l’addio all’Atalanta

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore che in Francia potrebbe trovare un posto fisso da titolare, quello che non ha a Bergamo dove Gasperini lo utilizza come spaccapartita in sostituzione e insieme a Zapata.

I 15 milioni sono il valore che il club ha dato al cartellino del giocatore e che potrebbe alimentare un mercato che si sta iniziando a muovere in entrata. Gli obiettivi sono principalmente due: trovare un’alternativa in mediana a De Roon e Freuler e il restyling degli esterni dove Zappacosta è l’unico sicuro di rimanere. Ovviamente in caso di addio di Muriel si aggiungerebbe anche uan terza priorità, trovare un nuovo centravanti.

Calciomercato Atalanta: tutte le trattative in entrata

Per il primo punto c’è un candidato forte: è Ilic del Verona. L’approdo di Tony D’Amico a Bergamo potrebbe essere la spinta decisiva per chiudere l’affare. Il nuovo direttore sportivo è l’uomo che ha portato il regista dal Manchester City all’Hellas, è un suo pupillo, è giovane ed in grande crescita. Per questo la Dea starebbe provando a chiudere in fretta l’accordo in modo da superare la concorrenza, in particolare quella della Lazio.

La mossa successiva sarà quella di acquistare almeno un esterno. Due sono i nomi caldi al momento, Cambiaso del Genoa, c’è già stato un colloquio con l’agente che avrebbe spostato l’ago della bilancia dall’Inter ai bergamaschi e continua ad essere una pista battuta quella che porta a Tavares dell’Arsenal. I gunners sarebbero pronti a dare il via libera al portoghese che ha le caratteristiche giuste per coprire tutta la fascia come vuole Gasperini. I club sarebbero in contatto e la valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Tre nomi per un totale di 65 anni, l’Atalanta vuole ripartire dai giovani di talento per ridare ossigeno ad un ciclo che sembra essere arrivato ad un punto di svolta.