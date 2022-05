Calciomercato Atalanta, due nomi per il dopo Muriel

Dopo tre stagioni e quasi 60 gol Luis Muriel potrebbe lasciare l’Atalanta. Le voci di calciomercato sul suo conto sono insistenti, la Juventus lo avrebbe messo nel mirino come vice Vlahovic. Un profilo che la Vecchia Signora sta vagliando perché ha bisogno di un uomo che possa spaccare le partite entrando dalla panchina, senza contare che il serbo non potrà giocare sempre dall’inizio e il colombiano è decisamente affidabile sottoporta, 19, 26 e 14 i gol nelle ultime tre annate alla Dea. Per ora però sembra esserci un certo divario tra richiesta e offerta, i nerazzurri vorrebbero tra i 20 e i 30 milioni, i bianconeri non vorrebbero salire oltre i 15. Il discorso è in piedi, ma tutto può ancora succedere.

Calciomercato Atalanta, chi è Ceesay nel mirino per il dopo Muriel

Il modello Atalanta vive di programmazione e quindi, anche se nulla è ancora deciso, si starebbero già vagliando alcune alternative per il ruolo di vice Zapata. La Dea sarebbe pronta a sfidare Monaco e Wolverhampton per Assan Ceesay, bomber gambiano dello Zurigo che nel solo campionato svizzero in questa stagione ha segnato 20 gol e messo a referto 11 assist in 33 presenze, aiutando e non poco il club a vincere lo Scudetto. L’occasione è ghiotta perché il suo contratto è in scadenza e quindi arriverebbe da svincolato, senza quindi pagare nulla per il cartellino.

C’è anche Simeone nella lista dell’Atalanta

In Italia, più che Belotti, ancora indeciso se accettare o meno la proposta del Torino, il club di Bergamo starebbe tenendo sotto la lente di ingrandimento Simeone. L’arrivo del nuovo ds D’Amico dal Verona potrebbe essere un vantaggio, ma di sicuro l’acquisto non sarà a prezzo di saldo. L’argentino verrà riscattato per circa dodici milioni dal Cagliari, poi l’Hellas valuterà eventuali offerte, che dovranno essere ben più sostanziose rispetto alla cifra da versare ai sardi. Simeone, 26 anni, due in meno di Ceesay, ha vissuto una stagione da favola con 17 gol e 6 assist in Serie A, un bomber di livello che però ha caratteristiche molto diverse da Zapata. Bisognerà quindi capire quale identikit traccerà Gasperini nel caso in cui Muriel decidesse davvero di chiudere la sua esperienza nell’Atalanta.