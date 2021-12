Calciomercato Atalanta, Muriel chiede spazio e le big lo chiamano

Gennaio si avvicina e le voci si moltiplicano anche in casa Atalanta. Le ultime riguardano Luis Muriel che avrebbe chiesto più minuti a Gasperini e starebbe addirittura pensando all’addio a gennaio. Per ora sono solo voci anche perché, va detto, che l’attaccante ha giocato poco a causa di alcuni problemi fisici. Il ruolo di vice Zapata secondo alcuni gli andava stretto anche in passato, ma i tanti gol messi a segno entrando dalla panchina e nessuna polemica mai alimentata hanno smentito sul campo le voci.

Calciomercato Atalanta, Muriel in partenza?

Ora però le cose sono cambiate Luis Muriel vorrebbe giocare di più e le alternative non gli mancherebbero. La Juventus sta cercando un attaccante che garantisca gol e qualità, l’Inter ha bisogno di un giocatore che completi il reparto formato ad oggi da Dzeko, Lautaro Martinez e Correa. Infine ci sarebbe il Milan, anche se Pioli ha già tre centravanti e se non ne partirà almeno uno, non arriverà nessuno in quella posizione.

L’addio di Muriel all’Atalanta al momento è solo un’ipotesi anche perché la Dea non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello. La richiesta per il cartellino sarebbe infatti di 20 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta: le mosse in attacco

Il calciomercato dell’Atalanta in attacco potrebbe essere frizzante durante la sessione invernale. La Dea ha già fatto dei decisi passi avanti per Boga del Sassuolo. L’accordo con il giocatore sarebbe stato trovato per un contratto lungo, fino al 2026, per un cifra intorno a un milione ottocentomila euro a stagione. Ora si cerca di trovare la soluzione con i neroverdi che potrebbero lasciarlo partire per un ventina di milioni. A fare spazio a Boga dovrebbe essere Miranchuk, il meno utilizzato tra tutti gli attaccanti di Gasperini.

In caso di partenza di Muriel invece si cercherà un nuovo centravanti, con un sondaggio già fatto con il Liverpool per Origi, ma in questo caso l’ingaggio del’attaccante è troppo oneroso per le casse dei bergamaschi. Tutto è in divenire, Muriel potrebbe partire ma per ora sono solo voci.