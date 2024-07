Chi è Matt O'Riley, la nuova scoperta dell'Atalanta

Il restyling a centrocampo dell'Atalanta prende sempre più forma, ieri è stata conclusa la trattativa per portare alla corte di Gasperini Sulemana, giovane incontrista del Cagliari che potrebbe essere il vice De Roon. Non basta però perché in mediana serve anche un giocatore più offensivo che possa prendere il posto di Koopmeiners nel caso in cui l'olandese dovesse davvero andare alla Juventus.

L'Atalanta ha già individuato il suo obiettivo: è Matt O'Riley tuttocampista del Celtic reduce da una stagione straordinaria. Nella formazione scozzese ha messo a referto ben 18 gol e 13 assist in 37 gare di campionato, a cui va aggiunta una rete e due passaggi decisivi nella coppa nazionale e i tre assist nelle sei gare di Champions League. Un'exploit durato tutta una stagione con accelerata nel finale in cui ha segnato in tutte le ultime cinque gare di campionato la bellezza di sei gol.

La Dea è passata all'attacco nei giorni scorsi, la prima offerta di 15 milioni è stata rifiutata, la seconda verrà messa sul tavolo nelle prossime ore e sarà di 18 milioni con bonus da aggiungere, il tutto per avvicinarsi alla valutazione di 25 milioni dei Celtic. In teoria ci sarebbe anche la Juventus sul centrocampista ma al momento la formazione bergamasca sarebbe avanti nella corsa.