Pessina, Maehle, Carnesecchi: pioggia di milioni sull'Atalanta

E'un mercato sempre più frizzante quello dell'Atalanta. Dopo aver riscattato Demiral per 20 milioni, la Dea è andata all'assalto di Ederson della Salernitana, colpo praticamente chiuso per 15 milioni e attende il via libera dell'Inter per Pinamonti in modo da rinforzare l'attacco, e probabilmente salutare Muriel, ma non Zapata.

Calciomercato Atalanta: cessioni in vista per Mahele e Pessina

Tre colpi a cifre considervoli con i calciatori convinti del progetto di Gasperini e la società che non ha badato a spese per portare a Zingonia quelli che potrebbero essere i puntelli del nuovo ciclo nerazzurro. A Bergamo però tutto si fa tenendo ben presente il bilancio, uno dei migliori in Serie A con tante plusvalenze messe a segno negli ultimi anni.

Così per tre colpi è molto probabile che ci possano essere tre cessioni. La prima potrebbe essere quelle di Pessina con il Monza che spinge per averlo e il Torino che potrebbe rompere gli indugi per dare a Juric il giocatore che lui stesso ha lanciato nel grande calcio a Verona. Costa quindici milioni e proprio i lombardi al momento sarebbero quelli più propensi a spenderli, anche se Galliani punta forte sull'amicizia con Percassi per uno sconto.

Potrebbe essere adio anche con Maehle, il 25enne danese è stato acqusitato solo un anno fa per 10 milioni, ma in caso di offerta importante Gasperini lo lascerebbe andare. E l'offerta in questione potrebbe arrivare dall'Inghilterra, più precisamente dal West Ham che ha già monitorato da vicino l'esterno. L'Atalanta lo valuta intorno ai 18 milioni di euro, un altro bel tesoretto da incassare.

Lazio a tutta su Carnesecchi

Infine c'è la questione Carnesecchi , portiere di proprietà dell'Atalanta che è stato uno degli artefici della promozione in Serie A della Cremonese. Non tornerà a Zingonia perché Sarri gli ha messo gli occhi addoso e lo vuole a tutti i costi per la sua Lazio. L'infortunio che lo terrà fuori dai giochi per 4 mesi non è un problema, anzi sembra proprio che Lotito abbia alzato l'offerta a 15 milioni, compresi i bonus, avvicinandosi così ai 18 chiesti dalla Dea. Tre cessioni per quasi cinquantra milioni, l'Atalanta è pronta a passare all'incasso.