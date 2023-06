L'Atalanta e il nodo portiere

Chi sarà il prossimo portiere dell'Atalanta? È questo uno dei nodi da sciogliere nella nuova Dea che è vicina al colpo Hien per la difesa e aspetta le offerte per i gioielli Scalvini, Hojlund e Koopmeiners. Non che a Bergamo ci sia l'estrema necessità di vendere visto che il bilancio è in ordine, ma come sempre si valuterà tutto.

Calciomercato Atalanta, il futuro di Musso

Una delle priorità è quella di sciogliere il nodo portiere. Juan Musso, arrivato due estati fa dall'Udinese, non ha convinto del tutto, tanto che Gasperini per il finale della scorsa stagione si è affidato a Sportiello, scelta irripetibile per la prossima annata visto che il numero uno ha firmato con il Milan dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con l'Atalanta. Strada spianata per Musso quindi? No, perché radiomercato racconta di alcuni interessamenti per il portiere argentino che avrebbe dovuto giocare i Mondiali e invece non è riuscito a recuperare in tempo dall'infortunio.

Il portiere argentino al momento sembra più vicino all'addio che alla conferma, anche perché ha mercato. Piace alla Fiorentina, che da un paio di stagioni sta cercando l'uomo giusto per blindare i pali, e poi c'è la pista estera che porta direttamente al Fenerbahce. Il club turco per ora non vorrebbe spingersi oltre al prestito, ma la sessione di trattative è lunga e potrebbe anche essere solo il primo di tanti tentativi.

Il reparto dei portieri dell'Atalanta potrebbe così cambiare faccia con Carnesecchi che sarà il nuovo numero uno. Il giovane estremo difensore ha accumulato con la Cremonese l'esperienza giusta, sul talento non ci sono mai stati dubbi, senza contare che sta affrontando anche una competizione importante come gli Europei Under 21. Insomma è pronto e l'Atalanta vuole puntare su di lui che in passato è stato cercato con insistenza dalla Lazio, ma ogni assalto è stato respinto.