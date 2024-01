Calciomercato Atalanta: rinnovano i gioielli di Gasperini

L'arrivo di Hien e la battaglia per Jordan James con la Fiorentina non sono le uniche mosse dell'Atalanta nel calciomercato di gennaio. La Dea infatti ha blindato due dei suoi giovani gioielli, gli ultimi usciti dalla straordinaria cantera nerazzurra.

Calciomercato Atalanta, rinnovano Scalvini e Ruggeri

Secondo il giornalista Nicolò Schira infatti l'Atalanta avrebbe raggiunto gli accordi per i prolungamenti fino al 2028 sia di Scalvini che di Ruggeri. Il difensore, a cui è stato anche alzato l'ingaggio, è diventato nel giro di due anni da giovane promessa a certezza, promosso da Gasperini titolare della difesa e capace anche di conquistarsi un posto in Nazionale. E' una gemma brillantissima che a soli 20 anni è già nel mirino di alcuni tra i migliori club europei. L'Atalanta ha giocato d'anticipo rinnovando il contratto e blindandolo in modo da poter fare il suo prezzo nel caso, molto probabile, che in estate arrivino ricche offerte.

Il secondo rinnovo è quello di Matteo Ruggeri che è esploso in questa stagione e si è imposto come laterale sinistro dall'ottimo presente e dal grande futuro. A Bergamo cercavano un giocatore capace di far dimenticare Gosens, doveva essere Bakker, e invece Gasperini ha dato fiducia al 21enne che lo ha ricompensato con ottime prestazioni condite anche da 4 assist e un gol. Non sarà ancora prolifico e letale come il tedesco ma ha orsa da vendere, piede mancino educato e grossi margini di miglioramento.