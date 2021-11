Calciomercato Atalanta, rispunta Jonathan Ikonè per Gasperini

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe muoversi in attacco già durante la sessione invernale ormai quasi alle porte. Il reparto avanzato di Gasperini è al centro dei rumors perché non tutto sta andando secondo i piani. Ilicic è tornato solo nelle ultime settimane a regalare le solite magie, mentre Miranchuk non riesce ancora ad esprimersi. Lo sloveno dovrebbe restare a Bergamo, mentre sul russo le voci sono tante.

Joanthan Ikoné obiettivo del calciomercato dell’Atalanta

La Dea si è esposta sulla questione qualche giorno fa, blindando di fatto il trequartista mancino, ma i pochi minuti accumulati in stagione potrebbero cambiare le cose. Miranchuk ha mercato, in Italia per esempio lo vogliono Torino, Sassuolo e Genoa, e tutte sarebbero pronte a dargli il posto da titolare. Così non è da escludere che alla fine possa essere proprio il giocatore a chiedere di provare una nuova avvetnura. Ovviamente manca più di un mese all’apertura del mercato e tutto può cambiare nel calcio, ma l’Atalanta nel frattempo starebbe iniziando a guardarsi intorno per un giocatore offensivo giovane che possa essere importante per presente e futuro.

La pista Boga è parecchio complicata, il Sassuolo chiede almeno 20 milioni e sul giocatore ci sono anche Napoli, Roma e Milan. Così sembra essere tornato di moda, secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, Jonathan Ikoné. L’esterno destro del Lille, 23 anni, già in estate era stato accostato ai nerazzurri che però alla fine non chiusero nessun colpo offensivo.

Lo scenario adesso potrebbe essere più favorevole rispetto a qualche mese fa, il club transalpino non sarebbe in buone condizioni economiche e quindi la valutazione di 25 milioni è in picchiata. L’occasione è ghiotta e l’Atalanta starebbe valutando il suo nome con attenzione.