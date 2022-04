Atalanta, spunta un nome nuovo per sostituire Sartori

L’arrivo degli americani a Bergamo è diventato realtà negli scorsi mesi, la Dea si interroga così sul proprio futuro, ma sa già che uno dei grandi artefici dell’ultimo, straordinario ciclo, andrà via. E’ il direttore sportivo Sartori che dopo aver creato dal nulla la favola Chievo, ha realizzato insieme a Gasperini e ai Percassi la super Atalanta capace di scalare la classifica del campionato e assestarsi stabilmente per cinque anni in Europa. Il futuro di uno dei migliori dirigenti d’Italia è ancora da scrivere, ma sembra proprio che il Bologna abbia superato la concorrenza con Fenucci che avrebbe strappato il sì di Sartori, corteggiato in passato anche dalla Juventus.

Accardi o D’Amico per il dopo Sartori all’Atalanta

La proprietà americana adesso dovrà trovare l’uomo giusto e non sarà facile raccogliere l’eredità. Arriverà Congerton, ma la sensazione è che si stia lavorando per portare a Bergamo un uomo mercato italiano che conosca in maniera profonda la Serie A. Il preferito sarebbe Tony D’Amico che ha riportato l’Hellas Verona nel massimo campionato e nei primi due anni ha costruito squadre in grado di non rischiare mai la retrocessione.

E’uno scopritore di talenti e non solo, sa come impostare le trattative per portarsi a casa i profili utili per i propri tecnici. Simeone è stato un grande colpo, Caprari che alla Samp rischiava di finire nel dimenticatoio anche, e Barak è l’uomo che permetterà all’Hellas di incassare una cifra molto quando deciderà di privarsene visti gli ottimi campionati in gialloblu. Il problema per l’Atalanta è che Setti non vorrebbe privarsi di D’Amico e quindi bisogna cercare delle alternative.

Si sta quindi aprendo la strada che porta ad Accardi, giovane direttore sportivo che all’Empoli ha creato il giovane gruppo capace di centrare la promozione l’anno scorso e di salvarsi con ampio anticipo in quella corrente. Anche in questo caso Corsi vorrebbe alzare il muro, dipenderà quindi dalla volontà del dirigente il possibile trasferimento a Bergamo.