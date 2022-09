Calciomercato Atalanta, le big d'Europa su Scalvini

Giorgio Scalvini si sta affermando come uno dei migliori giovani italiani. L'anno scorso è stato protagonista nella seconda parte di stagione dopo che Gasperini lo ha definitivamente inserito nel gruppo della prima squadra. Ora il diciottenne si sta ritaglando molto spazio e domenica scorsa all'Olimpico ha segnato il gol con cui la Dea ha vinto all'Olimpico con la Roma ed è tornata in cima alla classifica in Serie A.

Manchester City e Atletico Madrid su Giorgio Scalvini

Non solo Gasperini si è accorto di lui, Scalvini è già stato convocato da Mancini in nazionale maggiore ed è un pilastro della selezione Under 21. Di lui impressiona non solo la grande maturità in campo ma anche la duttilità. Nato difensore centrale, sia Gasperini che Mancini intravedono per lui un futuro anche da centrocampista centrale e non solo di rottura. Il nerazzurro infatti ha piedi educati, buona visione di gioco e come dimostrato a Roma, buoni tempi di inserimento.

Un giovane completo quindi che inizia a fare gola anche all'estero. Nelle ultime ore alcuni rumors lo hanno inserito nella lista dei giocatori graditi a Guardiola per il suo Manchester City. Per caratteristiche potrebbe essere un calciatore molto utile al gioco dello spagnolo, ma non solo, perché sulle sue tracce ci sarebbe anche il Cholo Simeone che non ha iniziato a meglio la stagione nell'Atletico Madrid e a gennaio vorrebbe rinforzi.

L'Atalanta ovviamente per ora si gode l'ennesimo prodotto del suo vivaio che sfonda tra i professionisti e sembra destiato a restare su palcoscenici importanti per molto tempo. La Dea è bottega cara e se è vero che nessuno è blindato in assoluto, è allo stesso modo vero che Percassi non fa sconti. Scalvini è ancora molto giovane, l'Atalanta è una realtà importante che ha appena iniziato un nuovo ciclo basato su ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni, e non ha nessuna intenzione di privarsi forse del suo miglior talento nei prossimi mesi. Ogni discorso quindi potrebbe essere rimandato, nel caso, all'estate 2023.