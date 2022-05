Atalanta, si pensa al dopo Demiral: Gollini uomo mercato

E' tempo di pensare al calciomercato in casa Atalanta. L'adido di Sartori e l'arrivo imminente di D'Amico che affiancherà Congerton nelle manovre estive, apre le danze delle trattative. Uno dei primi nodi da sciogliere è il sostituto di Demiral con il difensore turco che verrà riscattato dalla Juventus per circa 20 milioni e poi verrà ceduto per fare cassa. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club tra cui Manchester United e Real Madrid, l'occasione di una ricca pluslvalenza c'è e verrà colta.

John Lucumì per il dopo Demiral all'Atalanta

Demiral è stato il perno difensivo della Dea e andrà sostituito con un nuovo centrale che sembra essere stato individuato in John Lucumì. Il venntitrenne colombiano è un candidato forte per un paio di motivi: il primo arriva direttamente dal passato, già la scorsa estate infatti i nerazzurri lo avevano messo nel mirino prima di riuscire a chiudere il colpo Demiral. Il secondo è la valutazione del cartelino arrivata a circa 5 milioni e in netta discesa visto che il suo contratto è in scadenza nel 2023. Il Genk quindi è quasi costretto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero ed è per questo che l'Atalanta sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo.

Gollini uomo mercato a sorpresa

Nella lista dei partenti c'è Gollini che non verrà riscattato dal Tottenham e non tornerà a Bergamo. Per lui però non sarà difficile trovare una nuova squadra. In Serie A lo corteggia la Fiorentina che sta trattando con la Dea, possibile l'inserimento di Kouamé nella trattativa. Nelle ultime ore però ci sarebbe stato l'inserimento anche del Napoli che perderà Ospina e che potrebbe non puntare su Meret per la prossima stagione. Più indietro la Lazio con Sarri che ha come primi obiettivi Vicario e Carnesecchi, altro portiere dell'Atalanta che l'anno scorso ha giocato nella Cremonese conquistando la Promozione in Serie A.