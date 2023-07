L'Atalanta balla sulle punte

Dopo aver sistemato in parte la difesa con Kolasinac, e messo un punto sugli esterni con Bakker, ora l'Atalanta è alle prese con la spinosa situazione in attacco. Rasmus Hojlund è il pezzo pregiato della Dea, il Manchester United lo corteggia, l'Inter lo sogna e ci sarebbero anche altri club a monitorare da vicino la situazione del talentino danese che a Bergamo valutano almeno 60 milioni, 40 in più di quanto pagato l'estate scorsa. Nessun obbligherà la società di Percassi a cederlo, i conti sono in ordine, così la linea è quella indicata da Gasperini, o arriva un'offerta indecente oppure Hojlund resterà almeno un altro anno. Diverse le situazioni di Zapata e Muriel, tre centravanti sono troppi, l'età e gli infortuni dei due colombiani non giocano a favore della riconferma, ma per ora in pochi si sono mossi su di loro, Zapata sarebbe per esempio il sogno del Monza, ma da qui ad arrivare ad una trattativa deve passare molta acqua sotto i ponti.

Il punto sul calciomercato dell'Atalanta in attacco

Le sirene cantano e quindi nessuno è al sicuro, così l'Atalanta, che è maestra in programmazione, avrebbe già individuato due profili se uno dei tre centravanti dovesse lasciare Bergamo. Il favorito sarebbe El Bilal Tourè, 21 anni e 7 gol con l'Almeria nell'ultima Liga. Il ragazzo ha talento ed è per questo che gli spagnoli alzano il prezzo, rumors raccontano fino ad arrivare a 60 milioni di euro. A queste cifre inutile dire che la Dea non si spingerà, ma alcuni primi movimenti ci sono stati così come ci sarebbe l'apprezzamento del giocatore alla destinazione.

L'alternativa sarebbe il talentino del PSG Ekitike, francese 21 anni, che non vorrebbe rimanere ancora un anno alle spalle delle stelle parigine. Anche in questo la trattativa non sarebbe facile perché l'ingaggio del giocatore, da 4 milioni di euro a stagione, non sarebbe sostenibile se non con l'aiuto o del calciatore stesso o del club transalpino.