Calciomercato Atalanta, le mosse sugli esterni

Gasperini resta all'Atalanta, una scelta non scontata e arrivata dopo il colloquio con la società. Il progetto è stato condiviso e accettato da entrambe le parti, ora bisognerà costruire una rosa all'altezza delle ultime con una certa ampiezza per potare fare bene sia in campionato che in Europa League. Uno dei segreti della formazione di Gasperini sono gli esterni, tanti quelli sfornati dal tecnico di Grugliasco, e adesso proprio in quella posizione molto potrebbe cambiare.

Calciomercato Atalanta, le trattative sugli esterni

Non tutti hanno reso al meglio e due potrebbero essere le cessioni, la prima potrebbe essere quella di Hateboer, attualmente alle prese con un lungo infortunio e già da un paio di sessione di mercato in odore di addio. L'olandese lascerà libero il settore di destra e insieme a lui potrebbe partire anche Maehle, ma solo per un'offerta alta. In quel settore a quel punto servirebbe almeno un rinforzo, contando che il confermatissimo Zappacosta può giocare su entrambi i lati del campo. Uno dei nomi più caldi è quello di Holm dello Spezia che con la retrocessione dei liguri potrebbe essersi deprezzato.

A sinistra, già detto di Zappacosta, sono da valutare le posizioni di Ruggeri e Soppy. Entrambi sono molto giovani, sono talentuosi e potrebbero giocarsi il posto per la prossima stagione, ma non è escluso che possano partire per fare esperienza e tornare alla base più forti. Una scelta che spetterà da Gasperini e dalle possibili alternative da scovare sul mercato.