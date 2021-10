Calciomercato Atalanta, la stellina Noni Madueke nel mirino

Il calciomercato di gennaio si avvicina e l’Atalanta potrebbe provare il colpo Madueke per l’attacco, pescando ancora in Olanda.

L’Atalanta continua a competere tra campionato e Champions League con qualche battuta d’arresto e un percorso che rimane comunque molto buono soprattutto in Europa. La sosta per le Nazionali non porta buone notizie, ieri Djimsiti si è fratturato un braccio e dovrò stare fuori un mese, ma quando non si scende in campo per due settimane sono le voci di calciomercato a tenere banco e anche la Dea viene tirato in ballo.

Chi è Noni Madueke il baby gioiello che piace all’Atalanta

Nelle ultime ore sta circolando il nome di Noni Madueke, attaccante esterno di 19 anni del Psv Eindhoven che sembra essere entrato nel mirino dell’Atalanta, sempre attenta ai giovani. Inglese, classe 2002, ha lasciato il suo paese giovanissimo nel 2015 per passare dalle giovanili del Tottenham a quelle del club dell’Eredivisie che lo ha cresciuto facendolo giocare tra Under 17, 19 e 21.

Poi è stato il momento del salto in prima squadra avvenuto già nel 2020 dove ha iniziato a predere confidenza con il mondo del professionismo. Da agosto è titolare e nonostante la giovane età ha messo insieme 12 presenze tra campionato e Champions League con ben quattro gol, due in ogni competizione. Prestazioni che lo hanno fatto entrare nel mirino di diversi scout e tra questi ci sarebbe anche l’Atalanta. Il PSV lo valuta circa 20 milioni e il suo contratto scade nel 2025, quindi chi lo vorrà dovrà aprire i cordoni della borsa

Chi può lasciare l’Atalanta a gennaio?

L’attacco dell’Atalanta al momento non sembra avere posto per un’altra pedina, anche se va detto che il futuro di Josip Ilicic potrebbe tornare in bilico. Lo sloveno non sta attraversando un grande periodo di forma, ha 33 anni ed è stato sorpassato nelle gerarchie sia da Pessina che da Malinovskyi. Ieri è andato a segno con la Slovenia, la speranza è che si sia sbloccato e che possa tornare a regalare magie con la maglia della Dea. Se così dovesse essere il suo futuro sarà ancora nerazzurro, altrimenti radiomercato racconta che potrebbe anche lasciare Bergamo.