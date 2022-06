Calciomercato, cinque bomber che potrebbero cambiare squadra in estate

Potrebbe essere un calciomercato ricco di colpi da novanta, quello che si aprirà ufficialmente il 1 luglio. Sono infatti diversi i bomber pronti a fare le valigie e a cambiare squadra, animati dal desiderio di cimentarsi in nuove avventura. Tra questi sicuramente Paulo Dybala e Luis Suarez, che lasceranno rispettivamente Juventus e Atletico Madrid a parametro zero. Oltre a loro, poi, tanti attaccanti ancora legati da un contratto con il proprio club.

I bomber che potrebbero cambiare maglia

Cristiano Ronaldo

Chi potrebbe cambiare aria dopo appena un anno è Cristiano Ronaldo, che sarebbe già stanco della sua seconda avventura al Manchester United. Il portoghese, deluso dalla mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima edizione della Champions League, potrebbe approdare al Bayern Monaco. Sullo sfondo la suggestione Roma, guidata in panchina dal connazionale José Mourinho.

Robert Lewandowski

Lo ha detto a chiare lettere, Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Il polacco, dopo otto stagioni trascorse in Baviera, vuole intraprendere una nuova avventura: su di lui, da tempo, l'interesse del Barcellona, ma occhio alla pista Paris Saint-Germain.

Neymar

Dopo aver recitato a lungo il ruolo di stella, Neymar non viene più ritenuto indispensabile dal Paris Saint-Germain. Se i francesi dovessero piazzare un colpo in attacco, ecco che il brasiliano potrebbe essere lasciato libero di andare, anche se il suo pesante ingaggio (30 milioni di euro a stagione) potrebbe rappresentare un freno per eventuali pretendenti.

Mauro Icardi

Icardi, dal progetto del Psg, è invece ormai ai margini da tempo. I parigini vorrebbero liberarsi dell'argentino, per il quale, però, non sono ancora arrivate offerte concrete. Ma un cambio di casacca, per l'ex interista, appare quanto mai probabile.

Gabriel Jesus

L'arrivo di Haaland mette praticamente alla porta Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City. Per l'attaccante brasiliano il futuro sarà ancora in Premier League, con l'Arsenal che ha praticamente chiuso per il suo acquisto.