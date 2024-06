L'Avellino lavora all'affare Iannarilli, lo Spezia molla la presa. Una società si tira fuori dalla corsa al campionato

L’Avellino accelera e si avvicina al primo acquisto estivo. La società ha dato la priorità al portiere e il successore di Ghidotti è stato individuato in Antony Iannarilli. L’esperto calciatore, che risponde all’identikit delineato dal club, è il nome in pole sulla lista di Perinetti e del suo staff. “È un ragazzo straordinario, ha fatto una richiesta che non potevo esaudire, ma nel massimo...