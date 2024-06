Il Bologna ha chiuso il primo acquisto

E' Emil Holm il primo colpo di mercato del Bologna. Lo svedese arriva a titolo definito dallo Spezia, oggi svolgerà le visite mediche e poi sarà pronto per la sua nuova avventura. I felsinei vanno così a rinforzare la fascia destra nell'ottica di avere due buoni giocatori per ogni reparto, condizione necessaria per arrivare preparati sulle tre competizioni, Champions League compresa. Holm in teoria parte come vice Posch, ma ha qualità fisiche, e non solo, importanti, potrebbe essere un ballottaggio lungo tutta la stagione.

Per Holm il Bologna spenderà una cifra vicina ai 7 milioni di euro da recapitare allo Spezia, formazione che detiene il cartellino dello svedese. Il giocatore l'anno scorso è stato protagonista nell'Atalanta dove ha faticato un po' la prima parte di stagione, ma nella seconda ha fatto vedere buone cose. Non è bastato però per convincere la Dea al riscatto del cartellino e così ecco che il Bologna si è inserito e ha vinto la corsa contro la Juventus che voleva acquistarlo, magari con l'aiuto del Genoa.

Holm è il primo colpo di mercato del Bologna che sulle fasce giocherà molto e avrà bisogno di tanta qualità, come chiede Italiano. Così a destra con Posch e Holm sembra essere tutto pronto, mentre a sinistra ci sarà da lavorare e l'obiettivo numero uno resta Robin Gosens che spinge per tornare in Italia dopo l'esperienza, non esaltante, nell'Union Berlino.