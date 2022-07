Bologna, Arnautovic non si muove ed è pronto il secondo colpo

Il Bologna si muove tra campo e mercato. Il ritiro è appena iniziato, la prima amichevole è stata vinta 8-0 contro la Settaurense, ma a catalizzare le attenzioni dei tifosi è soprattutto il calciomercato che entra sempre più nel vivo. I rossoblu hanno acquistato Lykogiannis a parametro zero e ceduto il giovane Hickey al Brentford per 16 milioni di euro più cinque di bonus. Un’operazione di altissimo livello se si pensa che lo scozzese era arrivato a Bologna per poco più di un milione e mezzo. In odore di addio c’è anche Svanberg, corteggiato a lungo dal Napoli, che però al momento è bloccato dalle mancate cessioni, ora c’è il Monza che prova a fare sul serio: il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro.

Calciomercato Bologna: arriva Ferguson

Ieri in conferenza stampa Fenucci ha annunciato l’arrivo del centrocampista di 22 anni Ferguson. Lo scozzese verrà acquistato dall’Aberdeen dove nelle ultime due stagioni ha segnato dieci gol meritandosi anche un posto nella Nazionale del proprio Paese con cui ha messo a referto quattro presenze. Il costo dell’operazione sarà di tre milioni di sterline.

Un altro nome caldo è quello di Josip Ilicic. Lo sloveno potrebbe lasciare l’Atalanta e il nuovo uomo mercato rossoblu Sartori lo conosce benissimo. Lo sta corteggiando per dare al giocatore un nuovo trampolino di lancio dopo tanti problemi e a Mihajlovic un giocatore di assoluta qualità. Sul fantasista c’è anche la Lazio e la corsa si sta infiammando.

Arnautovic resta al Bologna: niente Juventus

L’altro nome da circoletto rosso è quello di Marko Arnautovic. Il capocannoniere del Bologna della scorsa stagione ha attirato l’interesse di alcuni club, la Juventus per esempio e anche il Napoli. I felsinei però hanno alzato il muro, Arnautovic non si tocca e sarà il riferimento offensivo della prossima stagione.

La conferma dell’austriaco sarebbe il colpo di mercato più importante per Mihajlovic che dopo una stagione e mezza a cercare un bomber lo ha trovato proprio in Arnautovic capace di segnare 14 reti nella scorsa Serie A. Fiuto del gol, gran fisico e quella capacità di essere trascinatore tecnico che non si trova dappertutto, per questo il Bologna non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare e fa bene, trovare un altro profilo del genere sarebbe quasi una missione impossibile.