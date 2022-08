Calciomercato Bologna, stretta finale per l’attaccante

Il Bologna continua la caccia ad un attaccante che possa essere spalla di Arnautovic. L’austriaco resterà, come promesso dalla società, nonostante i corteggiamenti di Manchester United e Juventus che sono definitivamente scemati di fronte alla scelta dei felsinei di tenersi stretto il proprio bomber. Mihajlovic però vuole una seconda punta per il suo 3-4-1-2 e sono due le piste che i rossoblu stanno seguendo con attenzione.

Calciomercato Bologna: il punto su Shomurodov

La prima è quella che porta a Shomurodov vera e propria telenovela del calciomercato estivo del Bologna. L’uzbeko è l’obiettivo principale da tempo ma l’accordo con la Roma non è ancora stato trovato. I giallorossi con Belotti come alternativa di Abraham potrebbero dare il via libera ma la differenza tra domanda e offerta rimane, ed è un ostacolo. La base su cui si lavora è il prestito, opzione che i capitolini non scartano ma solo con l’obbligo di riscatto fissato a 14 milioni, contro i 10 offerta per il diritto di riscatto dal Bologna.

Idea Strand Larsen per il calciomercato del Bologna

La telenovela continua ma il tempo stringe e così nelle ultime ore sta prendendo piede l’idea Jorgen Strand Larsen, norvegese di 22 anni che è a ferri corti con il Groningen, racconta La Gazzetta dello Sport. Il suo profilo è quello della punta centrale capace di segnare 21 gol nelle ultime due stagioni in Olanda. L’occasione è ghiotta e praticabile perché Arnautovic ha le qualità per fare da spalla ad un centravanti.

La differenza tra i due nomi c’è, Shomurodov sarebbe pronto fin da subito conoscendo già il campionato italiano e per caratteristiche sarebbe la spalla perfetta per Arnautovic. Strand Larsen però è un talento in rampa di lancio che ha molti gol nelle gambe, è vero avrebbe bisogno di tempi di adattamento più lunghi, ma potrebbe rappresentare presente e futuro dell’attacco del Bologna.