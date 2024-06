Calciomercato Bologna, quanti nomi per il centrocampo

Non ci sono solo Zirkzee e Calafiori per il mercato del Bologna, la società emiliana sa già che perderà l'attaccante mentre per ora alza il muro per il difensore, Sartori però è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Italiano guarderà da vicino Fabbian, Moro e Urbanski, poi però chiederà alcune pedine visto che l'anno prossimo ci saranno tre competizioni da affrontare.

Le mosse di mercato del Bologna centrocampo

Una delle priorità è il trequartista, Ferguson starà fuori ancora a lungo e comunque serve un sostituto all'altezza perché lo scozzese avrà bisogno di tirare il fiato. A Verona nella passata stagione si è messo in luce Suslov, giovane e talentuoso su cui c'è anche la Lazio, mentre nello Sparta Praga gioca Karabec (20 anni), altro profili che il Bologna segue con attenzione. Il ventenne ha gran fisico e può giocare anche qualche metro più indietro, caratteristica che di sicuro non dispiace ad Italiano.

In mediana si guardano invece diversi profili, c'è la voglia di riportare in Italia Casadei, stellina del'Under 20 vice campione del Mondo poco utilizzato in Inghilterra. Sartori non perde di vista il giocatore del Frosinone Brescianini, il metronomo del Venezia Tessman, nel mirino anche dell'Inter, e Thorsvedt la cui valutazione è in picchiata dopo la retrocessione con il Sassuolo. Infine all'estero c'è il profilo di Vranckx, ventunenne tornato al Wolfsburg dopo l'esperienza non esaltante al Milan, il Bologna però dovrà battere la concorrenza della Fiorentina che al momento sembra più avanti nella corsa.