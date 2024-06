Il Bologna ha scelto il sostituto di Zirkzee

Il mercato è un gioco di incastri a cui a competenza e un po' di fortuna va associato quasi sempre il tempismo. Lo sanno bene a Bologna che sono alle prese con la telenovela Zirkzee, con Manchester United e Milan in lotta per l'olandese, hanno quasi chiuso il colpo Holm e sanno già su chi andare per regalare a Italiano un nuovo centravanti.

Bologna, Ioannidis è il dopo Zirkzee

Sartori si muove in anticipo e questa volta è pronto a pescare in Grecia. Il nuovo centravanti del Bologna sarà con ogni probabilità Fotis Ioannidis, 24 anni del Panathinaikos che rischia di diventare il giocatore più costoso della lunga storia del club emiliano. I greci sanno di avere un gioiello in casa e non lo vogliono svendere, anzi, da una prima valutazione intorno ai 15 milioni sono pronti a salire fino a 25. La trattativa probabilmente entrera nel vivo più avanti e magari con l'avvicinarsi di luglio il prezzo potrebbe anche scendere, ma non è detto e comunque con la cessione di Zirkzee e sopratutto i premi della Champions, il Bologna ha le casse piene.

Fotis Ioannidis ha esordito nel massimo campionato greco a soli 17 anni con il Levadiakos con cui ha giocato altri due stagioni facendosi notare da una delle più importarti squadre di Grecia: il Panathinaikos. E' qui che sbocciano i campioni ellenici e lui lo ha fatto con un processo di crescita continua, prime due stagioni da 4 gol in campionato, terza da 7 e poi definitiva consacrazione. Nell'ultima annata Ioannidis ha segnato 15 volte in campionato fornendo anche sette assist ai compagni, a cui vanno aggiunte le sette rei in campo internazionale tra Europa e Champions League giocando 12 partite. Bomber e non solo, a Bologna potrebbe fare il salto in un top campionato, i tempi sembrano maturi, lo pensano anche i felsinei.