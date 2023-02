Calciomercato Bologna, tutti pazzi per Orsolini: gli occhi delle big sul gioiello rossoblù

Ancora un gol, il settimo della sua stagione, il quarto nelle ultime cinque partite. Riccardo Orsolini, per il suo Bologna, è stato nuovamente decisivo, stavolta contro l'Inter, con il suo timbro nella ripresa che ha permesso ai rossoblù di superare per 1-0 i nerazzurri. L'esterno classe 1997, rinato sotto la gestione Thiago Motta, è stato ancora una volta il migliore in campo dei suoi, mostrando di avere colpi che, nel nostro campionato, in pochi hanno. E non a caso, su di lui, hanno messo gli occhi diversi club di serie A.

Gli occhi delle big su Orsolini

Orsolini, al Bologna dal gennaio 2018 dopo le esperienze con Ascoli e Atalanta, era già stato cercato nelle ultime sessioni di mercato dal Sassuolo, alla ricerca di un eventuale sostituto di Berardi, dalla Fiorentina, in previsione di un addio di Nico Gonzalez, e dalla Lazio, che, nel caso di addio di Pedro, vuole assicurarsi un nuovo elemento di spessore da affiancare a Zaccagni e Felipe Anderson. Tutti club che, a giugno, potrebbero nuovamente tuffarsi sul talentuoso esterno rossoblù. Ma non solo, alla porta del club emiliano per chiedere informazioni sul suo conto potrebbero bussare anche la Roma, che a gennaio ha ceduto Zaniolo senza però sostituirlo, ed il Napoli, sempre alla ricerca di talenti da consacrare ai massimi livelli.

Nel frattempo, tuttavia, il Bologna è al lavoro per rinnovare il contratto di Orsolini, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. L'intesa potrebbe essere raggiunta già nelle prossime settimane alla cifra di 1,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026: una mossa che, eventualmente, potrebbe permettere ai felsinei di incassare una notevole cifra dalla cessione del suo gioiello.