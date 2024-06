Calciomercato Bologna, i primi nomi per il dopo Zirkzee

Dopo Thiago Motta anche Zirkzee è pronto a lasciare il Bologna e forse l'Italia. Il Milan ha iniziato i colloqui ma il costo dell'operazione è troppo alto e così ha voltato altrove il suo sguardo, la Juventus potrebbe essere in corsa, ma oltre al prezzo ci sarebbe da capire come farlo convivere con Vlahovic. Nelle ultime ore sembra si sia fatto di nuovo sotto il Bayern Monaco, squadra che lo aveva lanciato giovanissimo e che ora potrebbe riportarlo a casa.

Le mosse del Bologna per il dopo Zirkzee

I soldi che arriveranno da questa operazione verranno rinvestiti per il sostituto e al momento sarebbero tre i nomi sul taccuino di Sartori. Il primo è quello di Vangelis Pavlidis, centravanti dell'Az Alkmaar di 25 anni che in questa stagione ha segnato 29 gol in 34 partite in Eredivisie. Un bomber vero, molto più killer dell'area di rigore rispetto a Zirkzee, ed è proprio quello che sta cercando il Bologna soprattutto se dovesse arrivare sulla panchina Italiano.

Più giovane di un anno rispetto a Pavlidis è Jorgen Strand Larsen, norvegese del Celta Viga reduce da 13 gol nella Liga spagnola. Una voce accosta ai felsinei anche Gift Orban, appena 21enne, nigeriano, che dopo aver impressionato nel Gent non è riuscito a confermarsi nell'Olympique Lione, per lui solo 13 presenze e una rete in questa prima annata in terra transalpina. Possibile che possa cercare fortuna altrove, ma forse acquistarlo come sostituto di Zirkzee sarebbe una scommessa troppo grande in quella che potrebbe essere una delle stagioni più importanti della storia del club.