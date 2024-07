Il Cagliari fa la spesa in casa dell'Atalanta

Davide Nicola è arrivato a Cagliari per raccogliere la pesante eredità di Claudio Ranieri e ha una missione da compiere: salvare i sardi, magari con un percorso meno tortuoso di quello del campionato appena concluso. La società si sta muovendo per cercare di preparagli una rosa competitiva e di oggi è la notizia dell'ufficialità di Luperto, difensore centrale che l'allenatore ha già avuto a Empoli che potrebbe non essere l'unico innesto in difesa. Piace infatti e non poco Palomino, ormai ex giocatore dell'Atalanta e con la Dea i dialoghi sono aperti per altri due calciatori che sono vicinissimi a vestirsi di rossoblu.

Il primo è Zortea, esterno destro di grande corsa e buon piede che l'anno scorso ha giocato la seconda parte di stagione al Frosinone. Il Cagliari è sulle sue tracce da tempo e sembra aver battuto l'agguerrita concorrenza per riuscire a strapparlo alla Dea a titolo definitivo. Con lui il 3-5-2 di Nicola potrebbe aver già trovato il titolare a destra, non male visto che siamo appena a inizio mercato.

Il tecnico avrà poi un altro centravanti e anche in questo caso la scelta sembra essere ricaduta su un giocatore dell'Atalanta. E' Roberto Piccoli che l'anno scorso ha giocato nel Lecce e adesso va a caccia di una nuova avventura perché a Bergamo per lui non c'è spazio. In questo caso dovrebbe trattarsi di un prestito e non di un acquisto a titolo definitivo. Di un profilo come il suo il Cagliari ha decisamente bisogno, Lapadula e Pavoletti sono stati confermati ma i due continuano a lottare con i problemi fisici e quindi serviva una prima punta integra, sempre a disposizione, che potesse dare peso all'attacco rossoblu che per ora si tiene stretto Luvumbo, potrebbe essere lui la spalla del centravanti a meno di offerte importanti in arrivo dal mercato.