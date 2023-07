Il Cagliari è scatenato sul mercato

La rimonta promozione è ormai solo un ricordo per il Cagliari che è già proiettato verso il prossimo campionato di Serie A. Oggi la squadra si radunerà ad Assemini poi partirà per la Valle D'Aosta dove nel ritiro che durerà fino al 24 luglio inizierà a mettere benzina nel motore con un gruppo che vedrà molti volti nuovi. La società infatti ha iniziato ad accelerare sul mercato per cercare di dare a Ranieri i giusti rinforzi il prima possibile in modo da creare quell'amalgama nel gruppo che è stata fondamentale l'anno scorso per la Promozione.

Calciomercato Cagliari: Scuffet e Jankto nuovi acquisti

E proprio il tecnico sta guidando il mercato chiedendo anche per l'esperienza in Sardegna alcuni dei suoi pupilli. Oggi i rossoblu dovrebbero chiudere il colpo Jakub Jankto, centrocampista che con il mister di Roma ha lavorato, e molto bene, alla Sampdoria. Il Getafe ha dato il via libera e il giocatore ha accettato l'offerta di un biennale con opzione per il terzo anno a un milione di euro a stagione. Non sarà probabilmente l'unico ex blucerchiato che volerà in Sardegna per riabbracciare Ranieri, il tecnico ha infatti chiesto Gabbiadini e Augello, entrambi in uscita dalla Samp che deve fare cassa per ricostruire la squadra dopo la caduta in Serie B. L'attaccante non è nei progetti di Pirlo, a quanto pare, il laterale mancino non resterà in B e così la trattativa potrebbe procedere spedita.

A Cagliari arriverà presto anche il nuovo portiere: Scuffet. L'ex bambino prodigio del calcio italiano, dopo essere esploso nell'Udinese non è più sulla cresta dell'onda da tempo. Per ritrovarsi ha scelto di andare all'estero, ma dopo le esperienza con Apoel e Cluj, ora è pronto a tornare in Italia, più maturo e magari con meno pressioni. Il Cagliari ha scommesso su di lui ed è pronto ad abbracciarlo già nelle prossime ore. A loro va poi aggiunto il primo acquisto ufficiale dei sardi: il giovane e talentuoso Sulemana arrivato dal Verona.