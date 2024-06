Calciomercato Cagliari, si complica la caccia al nuovo bomber

Il rinnovo di Pavoletti e la probabile permanenza di Lapadula, ora impegnato in Coppa America, non bastano al nuovo Cagliari di Davide Nicola. La società sarda, che ha quasi chiuso il colpo Luperto per la difesa, sta cercando un altro centravanti che possa garantire la certezza di esserci quasi sempre. I problemi fisici dei due attuali attaccanti rossoblu sono stati tanti negli ultimi anni e quindi nel prossimo mercato si cerca un giocatore integro.

La prima scelta era Nzola della Fiorentina, un giocatore che conosce bene la Serie A e a caccia di riscatto dopo la negativa esperienza in viola. Il Cagliari ha abbozzato qualche discorso, ma è stato superato dalla concorrenza, l'ex Spezia sembra infatti essere vicino al trasferimento in Turchia. Così la ricerca è pronta a ripartire e sembrano essere due i profili più interessanti.

Il primo è Piccoli, ultima stagione al Lecce con 37 presenze e 5 gol. Il 23enne ha messo nelle gambe tanta esperienza e adesso è pronto a rientrare all'Atalanta che ne detiene il cartellino. A Bergamo però non rimarrà e così partirà ancora con i sardi che stanno monitorando la situazione. L'alternativa è un nome già noto perché accostato al Cagliari spesso nelle ultime sessioni di mercato, si tratta di Lorenzo Colombo, 22 anni e nell'ultima stagione in prestito dal Milan al Monza dove ha messo a referto 25 presenze e 4 gol. I rossoneri lo lasceranno partire e il Cagliari potrebbe tornare alla carica.