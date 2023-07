La lunga lista per l'attacco del Cagliari

Dopo gli arrivi di Scuffet e Jankto, adesso per il Cagliari è arrivato il momento di cercare i gol per restare in Serie A. Ranieri e Bonato lavorano fianco e fianco per cercare almeno un paio di pedine da affiancare a Lapadula, trascinatore con le sue reti nella rimonta promozione dello scorso anno.

Calciomercato Cagliari, tutti i nomi per l'attacco

I nomi sono tanti e con diverse caratteristiche, la rosa va ampliata e migliorata così i dirigenti sondano sia le prime punte classiche, sia giocatori più duttili. Ranieri vorrebbe per esempio Gabbiadini, con cui ha già lavorato alla Sampdoria, ma ovviamente è aperto anche ad altre soluzioni. L'ultimo nome accostato al Cagliari per l'attacco è quello di Eldor Shomurodov, esubero della Roma che ha concluso la scorsa stagione allo Spezia. I sardi vorrebbero il giocatore in prestito, i giallorossi sperano ancora di riuscire a monetizzare, per ora quindi o dai rossoblu parte un'offerta oppure bisognerà aspettare prima di capire quale sarà il futuro dell'ex Genoa.

La girandola di attaccanti però non si ferma qui, nel mirino ci sarebbe Okereke della Cremonese, che non rimarrà in Serie B, e restando in Italia anche Mbola Nzola, reduce da tredici reti nell'ultima stagione allo Spezia. Il potente centravanti sarebbe un grande colpo di mercato, ma la concorrenza è ampia e di alto livello, la Fiorentina per esempio vorrebbe regalarlo ad Italiano, con cui ha lavorato sia in Liguria che a Trapani. Nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la candidatura di Esposito dell'Inter, talento da rilanciare, mentre all'estero piace Borja Majoral, ex Roma, ventiseienne di proprietà del Getafe che non lo reputerebbe incedibile.