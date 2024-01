Calciomercato Cagliari, due colpi per la salvezza

Un mese senza acuti, quasi una rincorsa per gli ultimi giorni di mercato che invece potrebbero portare alla corte di Ranieri due grandi colpi, utili per raggiungere quella salvezza che oggi è in bilico. Il Cagliari infatti è terzultimo a quota 18 punti, come l'Udinese, e mette nel mirino anche il Sassuolo, in piena crisi e 19 punti. I rossoblu, neopromossi, devono però rinforzare la propria rosa e la dirigenza si sta muovendo proprio in questo senso.

Calciomercato Cagliari, Mina e Barak per Ranieri

Il mirino dei sardi è così puntato su Firenze e sugli esuberi della Fiorentina. Il primo è Yerry Mina, centrale difensivo colombiano chiuso da Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri, e pronto a lasciare la Toscana per trovare più spazio. L'Olympiacos e il Porto si sono fatti avanti ma senza trovare la porta aperta della viola che invece è pronta far volare il giocatore in Sardegna, l'accordo è ormai definito e il ragazzo dovrebbe raggiungere presto il gruppo di Ranieri.

Con la Fiorentina però si sta parlando anche di un altro giocatore molto interessante. E' Barak, anche lui ai margini della rosa viola anche a causa delle continue ottime prestazioni di Bonaventura. I sardi lo hanno chiesto in prestito e l'operazione può andare a buon fine, ci sarebbe il gradimento del giocatore, ma solo a Firenze entro i prossimi due giorni e quindi prima della fine del mercato dovesse arrivare il tanto richiesto esterno da Italiano.