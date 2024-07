Dove giocherà Calafiori la prossima stagione

Uno dei pochi a salvarsi degli ultimi Europei è pronto a cambiare casacca in questa sessione di mercato. E' Riccardo Calafiori, che dopo una stagione straordinaria a Bologna in cui ha centrato il posto in Champions League da assoluto protagonista, ha dimostrato il suo valore anche all'Europeo con la maglia dell'Italia. Anche in questo caso ha sbaragliato la concorrenza con la convocazione in extremis e la maglia da titolare conquistata proprio a ridosso dell'esordio degli azzurri.

Calafiori all'Arsenal, quanto incassa il Bologna

Il suo nome è così finito sul taccuino dei più importanti club d'Europa, ci ha provato la Juventus ma il Bologna ha fatto muro ma i felsinei hanno ceduto alle lusinghe della Premier League. L'Arsenal ha offerto 50 milioni di euro ed è balzata in testa alla corsa, scavlacando anche il Chelsea che nella trattativa avrebbe voluto inserire delle contropartite tecniche. I rossoblu hanno deciso di accettare la proposta dei gunners che nel frattempo hanno anche avuto il "sì" del giocatore.

Riccardo Calafiori sarà quindi un nuovo giocatore dell'Arsenal la prossima stagione, salvo sorprese dell'ultimo minuto. I londinesi con lui proveranno a conquistare quel titolo sfumato negli ultimi due anni. Il Bologna dal canto suo è pronto a ricevere il ricco assegno con 25 milioni che però andranno al Basilea, formazione che detiene il 50% sulla prossima vendita del centrale difensivo. E' il primo gruzzolo che si troverà a gestire Sartori, il secondo arriverà con Zirkzee.