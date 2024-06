Il Como e una doppia operazione rilancio sul mercato

Una proprietà ricca e competente, una squadra che ha preso il volo da quando Fabregas è atterrato sulla sua panchina e ora il sogno Serie A diventato realtà. La cavalcata del Como sembra essere solo all'inizio, il progetto è ambizioso e mira a portare la società stabilmente nel massimo campionato e chissà magari a sognare anche qualcosa di più.

Calciomercato Como, idee Sensi e Belotti

Per farlo serve un mercato che come sempre sarà mirato e condiviso con tutte le parti in causa, allenatore in primis. E' ovvio che servirà anche l'esperienza di alcune pedine che la Serie A la conoscono e due sono i nomi su cui la dirigenza sembra essersi gettata con convinzione. Il primo è Stefano Sensi, metronomo di centrocampo perseguitato dai problemi fisici e che in questa stagione ha messo a referto solo 4 presenze nell'Inter scudettata. Il talento è evidente, ma le condizioni fisiche sono precarie, il Como però avrebbe deciso di puntarci offrendogli un contratto fino al 2025, un anno per tornare a volare.

Ed è questo anche l'obiettivo di Andrea Belotti che tra Roma e Fiorentina non è riuscito a tornare l'implacabile bomber dei tempi del Torino. Il Como è alla ricerca di un attaccante centrale di fisico, valore ed esperienza, e avrebbe già fatto un'offerta al calciatore per un contratto fino al 2026.