Como scatenato, non solo Belotti: i prossimi obiettivi di mercato

È un Como ambizioso, quello che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A. I lariani, che hanno conquistato la promozione chiudendo l'ultimo torneo di serie B al secondo posto, vogliono infatti consolidarsi nella massima categoria del calcio italiano e per farlo sono molto attivi in queste settimane sul mercato. Nella giornata di martedì 25 giugno è arrivato il colpo Belotti, con l'attaccante, reduce dall'esperienza con la maglia della Fiorentina, con la quale, da gennaio a giugno, ha realizzato complessivamente quattro reti, che ha sottoscritto un contratto biennale. Altri movimenti in entrata sono poi attesi nei prossimi giorni.

Il Como, in queste ore, sta valutando il profilo di Pau Lopez, portiere classe 1994 attualmente in forza al Marsiglia. Lo spagnolo, che nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Espanyol, Tottenham e Real Betis, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, dato che dal 2019 al 2021 ha difeso i pali della Roma collezionando 76 presenze. Pau Lopez è seguito anche da alcuni club spagnoli, ma i lariani potrebbero contare su un fattore che potrebbe fare la differenza nella trattativa: l'amicizia che lega il portiere a Cesc Fabregas. Proprio l'ex centrocampista potrebbe infatti convincere l'ex giallorosso ad accettare la destinazione comasca.

I biancoblù, inoltre, sono sulle tracce di Nicolas Valentini, difensore classe 2001 del Boca Juniors. L'argentino è considerato un profilo di estremo interesse, tanto da aver catturato l'attenzione di diversi club europei. Ed il Como è pronto ad affondare il colpo.