Calciomercato Como, sogno Alexis Sanchez per l'attacco

Una stagione, quella da poco terminata, che per il Como è stata trionfale. I lariani, al termine di un'annata da protagonisti, hanno infatti conquistato la promozione in A chiudendo il torneo di serie B al secondo posto della classifica alle spalle solo del Parma. E gli azzurri, adesso, si stanno già muovendo sul mercato per cercare di allestire un organico che possa raggiungere la salvezza nel massimo campionato. Tra i nomi sondati non mancano profili di spessore, come, ad esempio, quello di Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno, nell'ultima stagione all'Inter (per lui quattro reti e cinque assist in trentatré presenze complessive), non rinnoverà il proprio contratto con i nerazzurri ed è alla ricerca di una nuova squadra. Sanchez, che in passato in serie A ha indossato anche i colori dell'Udinese, gradirebbe restare in Italia e vorrebbe trovare una nuova sistemazione il prima possibile, così da poter svolgere regolarmente l'intera preparazione ed arrivare nelle condizioni fisiche migliori al via della nuova stagione. Ed il Como, su di lui, starebbe facendo più che un pensierino.

Al momento, come riporta Sky Sport, tra le due parti non ci sarebbero stati ancora contatti diretti, ma un ruolo fondamentale nell'eventuale trattativa potrebbe essere svolto da Cesc Fabregas, compagno di squadra del cileno per tre stagioni al Barcellona e tecnico in seconda dei lariani: tra i due, infatti, intercorrerebbero buoni rapporti e lo spagnolo potrebbe cercare di convincere Sanchez a sposare il progetto azzurro.