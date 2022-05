Calciomercato, la Cremonese piazza il primo colpo per la A

La Cremonese ha già le idee chiare sul ritorno in serie A dopo oltre due decadi di assenza. La presenza di un manager navigato e colto come Ariedo Braida, affiancato dal giovane ds Giacchetta, rappresenta una garanzia per il club del patron Arvedi.

Che si muove in anticipo per arrivare pronto ai nastri di partenza della A 2022/2023. Oltre alla conferma, scontata, del tecnico Fabio Pecchia, artefice dell'impresa, è ufficiale anche quella di uno dei grandi protagonisti dell'ultimo torneo cadetto: il bomber Luca Strizzolo, che era in scadenza di contratto. Per il 30enne di Udine è arrivato il rinnovo di contratto per le prossime due stagioni. Sarà ancora lui a guidare l'attacco grigiorosso tra i grandi del calcio italiano. Dopo tanta gavetta, Strizzolo si è consacrato allo Zini in B (prima doppia cifra a Cittadella e stagione d'esordio a Pordenone con 8 reti) e adesso, per la prima volta in carriera, si misurerà con la serie A.

Il comunicato

“U.S. Cremonese comunica il raggiungimento dell’accordo con Luca Strizzolo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In grigiorosso Strizzolo ha disputato finora 3 stagioni, giocando 66 partite tra campionato e Coppa Italia e realizzando 13 gol“.