Cristiano Ronaldo spinge Dybala in Premier: il clamoroso intreccio di mercato

Cristiano Ronaldo al Chelsea, Paulo Dybala al Manchester United. È un clamoroso intreccio di mercato, quello che si sta aprendo in queste ore. CR7, dopo appena una stagione, è infatti ad un passo dall'addio ai Red Devils, con la formazione di Ten Hag pronta a sostituirlo proprio con l'argentino, svincolato dalla Juventus. Il portoghese, tornato all'Old Trafford la scorsa estate dopo l'esperienza 2003-2009, vuole essere ancora protagonista in Champions League e sta così premendo per lasciare lo United, con i Blues pronti a puntare su di lui. Il Chelsea starebbe già lavorando all'offerta per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex juventino: 15 milioni di euro al Manchester per il cartellino, 16 all'anno al giocatore. Una proposta che potrebbe soddisfare sia il club, rassegnato all'idea di perdere il suo fuoriclasse, sia Cristiano, per il quale quella londinese sarebbe una destinazione gradita.

Uno scenario che spalanca le porte all'approdo di Paulo Dybala ai Red Devils, che punterebbero proprio sulla Joya per sostituire CR7. L'argentino, che sembrava ad un passo dall'Inter nelle scorse settimane, si è infatti stancato di aspettare i nerazzurri e potrebbe cogliere al volo la possibilità Manchester United. Anche perché gli inglesi potrebbe offrirgli un ingaggio sostanzioso, vicino a quanto da lui percepito alla Juventus. E all'Old Trafford Dybala verrebbe accolto a braccia aperte dal nuovo tecnico Ten Hag, da sempre grande estimatore del giocatore. Tutto, insomma, sembra apparecchiato per uno scenario che, fino a pochi giorni fa, appariva impensabile.