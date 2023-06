Calciomercato, tutte le strade portano a...Frattesi: su di lui gli occhi delle big italiane

Lascerà il Sassuolo, e questo – a differenza di quanto accaduto dodici mesi fa – dovrebbe essere un dato di fatto. E resterà in Italia, perlomeno stando alle fresche dichiarazioni rilasciate a margine della sfida di Nations League tra la nazionale italiana e la Spagna. Però, la strada che porterà a destinazione Davide Frattesi assume ogni giorno di più le sembianze di un labirinto, con i principali club di Serie A che sembra lo abbiano eletto a obiettivo cardine di questo calciomercato estivo. Normale, considerando la giovane età – ventiquattro anni a settembre – e la continuità di rendimento offerta con la maglia neroverde e con quella della selezione del c.t. Mancini. E con ogni probabilità, nel convincere la società emiliana, avranno un peso le contropartite tecniche, visto che in questa fase nessuna pretendente sembra sia disposta a corrispondere interamente in contanti la cifra richiesta dal Sassuolo, che ha attribuito al suo gioiello una valutazione di massima nell’ordine dei trenta milioni di euro.

Frattesi, la pista milanese

L’ultima squadra a piombare su Frattesi, in ordine di tempo, è l’Inter di Simone Inzaghi: sul piatto, a supporto di una base “cash”, ci sarebbero Giovanni Fabbian, che ha militato nella Reggina, e Samuele Mulattieri, attaccante che fa della duttilità il suo punto di forza ed ha concluso la stagione nel torneo cadetto al Frosinone con dodici reti all’attivo. Ma a restare alla finestra c’è anche la sponda rossonera di Milano: le indiscrezioni parlano di un incontro in programma tra gli emissari della società e l’entourage del giocatore (al fine di sondare la disponibilità di un trasferimento), anche se rispetto alle dirette concorrenti il Milan sembrerebbe non aver ancora intavolato una trattativa vera e propria con il Sassuolo,

Frattesi, la pista romana

Per il centrocampista della nazionale sarebbe un rientro a casa, essendo nato nella capitale (borgata Fidene) ed anche transitato nei settori giovanili dei due principali club capitolini. Il suo ritorno alla Roma sembrava fosse solo questione di tempo, ma la sua “reunion” con Trigoria continua a sfumare: prima ceduto nel 2017 e successivamente non riscattato con il diritto di “recompra”, quindi lungamente corteggiato nel 2022 ed inizio 2023 ma senza fumata bianca. E sebbene il Sassuolo mantenga costanti contatti con la Roma, con cui ci sono in ballo le operazioni che potrebbero portare Volpato e Missori in neroverde, per Frattesi (su cui i giallorossi incasseranno come da accordi il 30% sulla somma della rivendita) la strada si fa in salita. Anche per l’inserimento, resta da capire quanto convinto, della Lazio: un’eventualità che incontrerebbe il gradimento del giocatore e che potrebbe prendere sostanza qualora in casa biancoceleste si riuscisse a fare cassa a stretto giro di posta, con la cessione di Milinkovic Savic in grado di dare liquidità per operare.

Frattesi, la pista Juventus

Non mancano i bianconeri nella lista degli ammiratori di Frattesi, giocatore che rientrerebbe nell’ottica di una virata sul “Made in Italy”, tendenza avvalorata anche da un ritorno di fiamma per Zaniolo. Anche dalle parti di Torino si lavorerà prima in uscita, per poi pianificare gli eventuali investimenti, ma per provare a cristallizzare le altre trattative e guadagnare tempo, la Juventus avrebbe una carta importante da giocarsi. Quella di Dean Huijsen, diciottenne centrale difensivo olandese nativo di Amsterdam, capace di abbinare fisico (sono 195 i centimetri di altezza), bravura in marcatura ed anche fiuto del gol, come testimoniano le nove reti tra squadra primavera e la formazione “Next Gen” di Lega Pro. Monitorato anche da diversi top club europei, potrebbe essere quindi un valido argomento per catalizzare l'attenzione del Sassuolo nella corsa per portare Frattesi in bianconero.