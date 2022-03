Calciomercato Juventus, Donnarumma di nuovo nel mirino: l'idea per l'estate

Un flirt che potrebbe tornare di moda, quello tra la Juventus e Gianluigi Donnarumma. Il futuro del portiere, protagonista, suo malgrado, in negativo in occasione del ko per 3-1 del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid che è costato l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions dei parigini, potrebbe infatti essere lontano dal Paris Saint-Germain. L'ex estremo difensore del Milan, che ha lasciato i rossoneri la scorsa estate per traferirsi sotto la Torre Eiffel, non è infatti mai riuscito ad ambientarsi completamente in Francia, con il grossolano errore commesso nel match contro i blancos che è solamente l'ultimo dei tanti episodi negativi che sta contrassegnando l'avventura di Gigio alla corte di Mauricio Pochettino.

Donnarumma, fin qui, ha infatti faticato a trovare spazio, scendendo in campo complessivamente soltanto diciotto volte. Il portiere della Nazionale italiana ha dovuto fare i conti con il dualismo con Keylor Navas, preferito spesso, soprattutto nella prima parte di stagione, all'azzurro. Una situazione che starebbe facendo meditare a Gigio l'addio, malgrado un contratto in essere fino al 2026.

A monitorare con attenzione la situazione c'è la Juventus, che già la scorsa estate aveva manifestato interesse per il portiere. I bianconeri sono da sempre dei grandi estimatori di Gigio, profilo che potrebbe offrire ampie garanzie per almeno un'altra decina di anni. Per arrivare all'ex rossonero, tuttavia, la Vecchia Signora dovrebbe prima trovare una sistemazione per Wojciech Szczesny: il polacco, infatti, difficilmente accetterebbe il ruolo di secondo, convinto di avere ancora tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in una big d'Europa.