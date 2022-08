Calciomercato Empoli, il colpo last minute è Pjaca

Sarà Empoli l’ennesima tappa della carriera di Marko Pjaca. Il croato della Juventus ha trovato l’accordo con i toscani, dopo essere stato accostato a molte altre squadre tra cui la Sampdoria. Il trasferimento dalla Juventus è ormai pronto, l’attaccante ha un nuova occasione di rilancio.

Marko Pjaca all’Empoli, il colpo di calciomercato è pronto

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ora ci sono di limare gli ultimi dettagli con il calciatore e il suo entourage ma non dovrebbero esserci problemi. Zanetti avrà così’ una nuova freccia nel suo parco attaccanti che è stato rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione. L’addio di Pinamonti ha aperto le porte all’arrivo di Destro e Lammers, Pjaca potrebbe giocare con l’uno o con l’altro oppure alle loro spalle nel 4-3-1-2 scelto dal tecnico per questa stagione. Molto dipenderà dal futuro di Bajrami però, Sassuolo e Fiorentina ci provano, il tempo stringe, se il giovane numero 10 dovesse restare il nuovo acquisto partirebbe alle sue spalle nelle gerarchie.

La carriera di Marko Pjaca

Per Pjaca è l’ennesimo prestito dopo aver subito due rotture del crociato del ginocchio nelle stagioni che lo dovevano consacrare come uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale. Il croato infatti era stato acquistato dalla Juventus nel 2016 ma dopo il doppio infortunio e quasi due anni di fermo obbligato non è riuscito a tornare ad alti livelli. Così ha giocato con Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht, senza troppa continuità fermato sempre da problemi fisici. Nelle ultime due annate invece ha giocato oltre cinquanta partite con Genoa e Torino segnando sei gol. L’Empoli potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per un talento brillantissimo che ha pagato dazio alla sfortuna davvero troppe volte.