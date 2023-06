Calciomercato Fiorentina, si guarda al Bologna: Arnautovic e Orsolini

Ci sono i nomi, che circolano, ed anche parecchio fermento intorno ad una Fiorentina che oltre ad assumere una posizione attendista sul mercato in uscita, aspettando notizie dalla Liga in merito alla trattativa sulla cessione del pezzo pregiato Amrabat, si guarda attorno con interesse. Dopo aver individuato le fondamenta su cui edificare la squadra del prossimo anno, la dirigenza sembra rivolgere le proprie attenzioni alla Serie A, e sembrerebbe aver individuato nella vicina Bologna due elementi in grado di fare al caso di Vincenzo Italiano e funzionali alla sua idea di gioco. A finire sul taccuino sono così l’austriaco Marco Arnautovic e Riccardo Orsolini, pedine che andrebbero a rimpolpare il già nutrito reparto offensivo viola.

L’austriaco, nonostante qualche problematica fisica accusata in questa stagione, è comunque salito nuovamente in doppia cifra (23 presenze, 10 gol), come già successo nel suo primo campionato in rossoblù ed anche nel biennio di Premier League con la casacca del West Ham. Come doppia sembrerebbe essere la cifra richiesta dal club emiliano in termini di milioni di euro per lasciarlo andare, tenuto anche conto degli altri due anni di contratto che lo legano ai felsinei. Sull’attaccante della nazionale austriaca si era fatto vivo il Milan, ma l’interesse sembra essersi raffreddato molto: in casa Fiorentina si ragiona anche tenendo conto dell’età (Arnautovic ha già compiuto 34 anni) ed anche dell’ingaggio percepito. Si guarda, anche altrove, ovviamente: su Nzola dello Spezia sembra però già essere planata la Roma, è ritornato di attualità il nome di Retegui ma anche qui i competitor non mancano.

Come del resto è agguerrita la concorrenza per Orsolini, per cui il Bologna conta di non scendere troppo – se non per nulla – sotto i 15 milioni, sebbene l’attaccante marchigiano vada in scadenza tra dodici mesi con il relativo rischio di non riuscire a monetizzare perdendolo a zero. Su di lui non solo altri club italiani come Juventus e Napoli, ma anche estimatori esteri come il Fenerbahce, la cui prima offerta è stata comunque respinta al mittente. Prezzo comunque abbordabile, se si mettono sul piatto le undici reti – più gli assist – realizzate da un esterno offensivo che troverebbe precisa collocazione nello scacchiere di Italiano. La Fiorentina avrebbe, a margine, anche la carta Terzic da giocare, laterale gradito ai rossoblù, ma c’è la sensazione che nella corsa ad Orsolini si sia solo alle schermaglie iniziali, anche se il rifiuto del prolungamento con gli emiliani da parte del giocatore potrebbe essere interpretato come una volontà di cambiare aria e spiccare il volo verso lidi più ambiziosi.