Calciomercato Fiorentina, la variabile Arabia condiziona il mercato viola

Dopo la pubblicazione dei calendari, le prime pagine dell’agenda calcistica 2023/2024 cominciano a riempirsi. Già resi noti i cambi di giorno e di orario per le prime quattro giornate: l’esordio, per la Fiorentina, avverrà al “Ferraris” contro il Genoa nel posticipo serale di sabato 19 agosto, mentre per i successivi tre turni le gare che vedranno protagonisti i viola non subiranno spostamenti, restando nel pomeriggio di domenica gli impegni contro Lecce, Inter ed Atalanta. Confermata anche la partecipazione della formazione di mister Italiano al quadrangolare di Newcastle: primo impegno sabato 5 agosto contro i padroni di casa, mentre ventiquattro ore dopo arriverà il match contro il Nizza. La “Sela Cup” non seguirà la canonica formula del girone all’Italiana (non è in calendario il match tra la Fiorentina ed il Villareal, quarta squadra partecipante) ed oltre ad assegnare tre punti per la vittoria ed uno per il pareggio, regalerà un punto in più per ogni rete realizzata.

Intanto, in casa viola comincia a crescere il pressing della Saudi Professional League per alcuni dei pezzi pregiati della rosa. Mentre le big d’Europa sembrano temporeggiare rimandato l’affondo per Sofyan Amrabat, in Arabia Saudita si fiuta il colpo non costituendo un ostacolo né i trenta milioni richiesti dal club per liberare il play marocchino, né un robusto ingaggio necessario per superare le eventuali reticenze del giocatore appetito dalla Liga, dalla Premier ma monitorato anche dal PSG. Di certo, la separazione da Amrabat era già stata catalogata da tempo come inevitabile, visto il folto gruppo di estimatori. Discorso diverso, invece, va fatto per le lusinghe saudite ad altre pedine dello scacchiere gigliato, il cui sacrificio imporrebbe di modificare speditamente le strategie di mercato per evitare di arrivare “lunghi” nell’allestimento della rosa.

Seppur senza uscire troppo allo scoperto, l’Al-Ettifaq ha mostrato interesse per Ikoné, pagato 15 milioni da viola, mentre il brasiliano Arthur Cabral potrebbe diventare un obiettivo di mercato per l’Al-Hilal, il tutto senza dimenticare che proprio i club sauditi sembrano gli unici ad aver seguito con attenzione Nico Gonzalez, il quale però ha già manifestato la volontà di restare a Firenze. La dirigenza in questo mese di luglio si trova così a...sdoppiarsi gestendo la fase di possesso e quella di non possesso, attaccando cioè per gli obiettivi da perseguire e difendendo i suoi gioielli. Per ciò che riguarda la prima, la società ha recuperato terreno nella corsa a Fabino Parisi, acquisendo una posizione privilegiata rispetto a Lazio e Juventus dapprima in vantaggio, ma ha anche prestato il fianco alla rimonta di Napoli e Lazio nella volata per Maxime Lopez del Sassuolo, uno dei papabili per sostituire Amrabat. Per quel che riguarda la seconda, si resta abbottonati attendendo un affondo avversario, sotto forma di proposta irrinunciabile che non lasci spazio a ripensamenti.