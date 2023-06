Calciomercato Fiorentina, idea Gnonto ma c'è la concorrenza dell'Everton

Le trattative portate avanti dalla Fiorentina, riguardanti il reparto avanzato, sembrano ormai conferire contorni nitidi alle strategie del club viola. Uno tra Jovic e Cabral farà le valigie, ed al suo posto la dirigenza è da tempo sulle tracce di diversi profili in grado di sostituirlo. Ma si guarda anche con interesse ad altre punte che possano trovare una collocazione ideale nel sistema di gioco che mister Italiano predilige. Nelle ultime ore sono quindi salite le quotazioni di Wilfried Gnonto, diciannovenne attaccante nato a Verbania attualmente impegnato con la maglia dell’Italia Under 21, ma già visto all’opera anche nella nazionale A. Insieme a Verratti, Grifo e Retegui, è uno dei calciatori che ha indossato la maglia della selezione maggiore italiana senza però aver esordito in Serie A. Ma per l’ex Zurigo, di proprietà del Leeds United, potrebbe essere arrivato il momento di calcare il palcoscenico del massimo campionato italiano.

Sempre utilizzato nella – breve – avventura in FA Cup (terminata dopo tre turni per mano del Fulham), l’azzurrino al Leeds ha cominciato a vedere il campo con continuità solo nella seconda parte di stagione, con la ripresa dei tornei post-mondiale. Prevalentemente collocato sul fronte sinistro dell’attacco, ma schierato anche come trequartista, Gnonto ha concluso il suo primo anno in uno dei principali campionati continentali con un un bottino di quattro reti e quattro assist, con un utilizzo complessivo di circa 1700 minuti partendo, però, da titolare in Premier solo quattordici volte. Un battesimo complicato per l'attaccante classe 2003, considerando anche la qualità di una squadra che ha concluso al penultimo posto facendo ritorno nella serie cadetta. Ma le sue potenzialità non sono passate inosservate, tanto da indurre più di un club a seguire con attenzione gli sviluppi del mercato del Leeds. Che ha fatto sottoscrivere a Gnonto un contratto lungo, ma che potrebbe anche pensare di privarsene e fare così cassa.

Sul nazionale Under 21 si è mossa per prima la Juventus, ma in corsia di sorpasso si è portato l’Everton, che sembra intenzionato ad irrobustire il suo pacchetto avanzato dopo aver sofferto oltremodo in questa stagione per mantenere la categoria. Alla lista si aggiunge ora la Fiorentina, che potrebbe anche mettere sul piatto un’interessante “bonus”, vale a dire la possibile partecipazione ad una competizione europea. Sebbene ci sarà da attendere almeno un altro mese per la sentenza definitiva (tra primo grado di giudizio e appello), c’è l'eventualità che nell’ambito dell’inchiesta per presunte violazioni del Fair Play finanziario la Juventus venga esclusa dalla Conference League, con la squadra viola a prenderne il posto nell’urna di Nyon. Ed in questo caso, per la formazione di Italiano ci sarà subito da affrontare il turno preliminare, anticamera della prima fase a gironi della coppa.