Calciomercato Fiorentina, si bussa alla porta dell'Inter per Pinamonti e Sensi

Eppur si muove. Lentamente, nello slalom tra i paletti delle difficoltà, ma il mercato della Fiorentina ha mosso concretamente i primi passi. Senza far registrare importanti fumate bianche, ma con molteplici trattative intavolate, preludio ad una seconda parte di giugno in cui sarà necessario l’upgrade che darà sostanza ed ufficialità ai contatti ed ai rendez-vous con agenti e calciatori. Per il momento, a predominare è la fase di stallo: quella per il prolungamento di Italiano (parti distanti, ricerca di obiettivi di mercato condivisi ma anche volontà di proseguire insieme oltre la scadenza dell’accordo prevista tra dodici mesi), quella per l’austriaco Grilltsch (il nodo sarebbe il bonus alla firma del giocatore) ma anche quella per Piatek, per cui si ragiona sul riscatto.

Normale, in questo scenario, guardare con interesse alle alternative. Soprattutto nel caso in cui a finire nell’elenco dei partenti con destinazione un top club siano alcuni dei protagonisti della passata stagione. Il riferimento alla difesa non è puramente casuale: su Milenkovic è sempre costante il pressing dell’Inter, per Igor si è fatto avanti il Napoli e la società provando a strappare un prolungamento dell’accordo col centrale brasiliano fino al 2025. Da qui l’inserimento nella trattativa per Romagnoli: il giocatore preferirebbe la Lazio, che ha aumentato l’offerta per l’ingaggio annuale, i viola offrono più anni di contratto. Sul binario destro più sfumata la posizione di Odriozola, in bilico tra la permanenza in Toscana e l’allettante alternativa di ritagliarsi spazio in quel Real Madrid suo club di appartenenza (come alternativa a Carvajal), ma resta vivo l’interesse per Dodô dello Shakhtar. Sul versante opposto, Terzic è destinato a lasciare Firenze, avviati i contatti per Parisi a ricoprire il ruolo di vice-Biraghi.

Salutato Torreira ed in stand-by Grillitsch, a centrocampo la Fiorentina si muove sul “Made in Italy”. L’interlocutrice privilegiata al momento è l’Inter, per Roberto Gagliardini (che nel frattempo sembra abbia respinto al mittente le avances del Torino) ma soprattutto per Stefano Sensi, di ritorno a Milano dopo l’esperienza alla Sampdoria, per cui si è fatto per primo avanti il Monza. Ma la triangolazione Milano-Brianza-Toscana potrebbe contornare anche il nome di Andrea Pinamonti. Il ventitreenne attaccante, che ha concluso la stagione all’Empoli timbrando tredici gol, non sembra destinato a restare in nerazzurro ed è corteggiato dalla squadra neopromossa in A, ma è stato individuato dalla dirigenza gigliata come la prima punta idonea ad affiancare Cabral. Sullo sfondo, resta anche Luka Jovi?, per cui anche nel corso del mercato invernale era stato fatto un tentativo (come già precedentemente riportato qui). L’elevato ingaggiato potrebbe scoraggiare, ma i buoni rapporti con il Real Madrid concedono qualche spiraglio per intavolare una trattativa.