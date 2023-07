Calciomercato Fiorentina, perché Arthur potrebbe essere l'uomo giusto per Italiano

La linea Firenze-Torino, nelle operazioni di mercato, ha finito più volte per accogliere passeggeri in ambedue le direzioni. E gli ultimi rumors raccontano di un altro convoglio, dal Piemonte con direzione Toscana, che avrebbe il brasiliano Arthur come viaggiatore. Un’operazione che avrebbe un triplice vantaggio, perché permetterebbe ai bianconeri di trovare collocazione ad un giocatore che al momento sembra non rientrare nei piani per la stagione 2023/2024 ma per cui il club ha investito una cifra importante, alla Fiorentina di inserire un tassello importante nel mosaico di un centrocampo al momento incompleto ed al giocatore di rilanciarsi dopo un’annata, trascorsa al Liverpool, da dimenticare al più presto. D’altronde, i 13 minuti passati in campo con la prima squadra (in Champions League) e le comparsate con la formazione Under 21 dei “Reds” (in cui era stato inserito per agevolare il recupero dopo la seconda operazione chirurgica subita in meno di due anni) non fanno certo bella mostra nel foglio delle referenze.

La qualità del centrale brasiliano, esploso al Barcellona, non è però in discussione. E neanche una sua collocazione tattica nello scacchiere di Italiano, che potrebbe impiegarlo indifferentemente nel comparto mediano – sia in mezzo che come interno – che in posizione più avanzata, sfruttando le sue capacità di palleggio e la visione di gioco. Caratteristiche che avevano spinto Sarri a sceglierlo senza però trovare adeguata considerazione nel corso della gestione Allegri, finendo progressivamente ai margini fino ad arrivare allo scomodo ruolo di esubero da piazzare. E dopo il flop al Liverpool, che non ha provveduto a versare i circa trenta milioni previsti per il riscatto dopo averlo prelevato con la formula del prestito oneroso, per Arthur la piazza Firenze potrebbe davvero essere l’occasione perfetta al fine di rimettersi in pista e ritrovare quella qualità unita alla quantità che lo avevano posto, negli anni di Barcellona, al centro del progetto tecnico blaugrana.

Quella che era una semplice idea, emersa in questo calciomercato quasi rocambolesco per i continui e repentini cambi di direzione a volte obbligati ed a volte no, si è invece trasformata in una bozza di operazione che sta assumendo sembianze definite. Il brasiliano avrebbe dato il suo consenso al trasferimento, la formula dovrebbe contemplare un prestito oneroso con diritto di riscatto, ed il club bianconero sarebbe anche pronto a benedire l’operazione supportando la Fiorentina nel pagamento del corposo ingaggio previsto dal contratto in scadenza tra due anni. La Premier è alla finestra, perchè diverse società – dal Wolverhampton all’Aston Villa, passando per il West Ham ed il Brighton – avrebbero preso in esame la possibilità di assicurarsi Arthur offrendogli una chance per il rilancio in Inghilterra. Ma il club viola è al momento in corsia di sorpasso, valutando se e quando imprimere il colpo di gas decisivo.